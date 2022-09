Supplenze, se l’algoritmo considera il candidato “rinunciatario”, lo stesso non potrà più avere nomine da GPS per tutto l’anno. Chiarimenti (Di martedì 13 settembre 2022) Non si placano le lamentele degli aspiranti supplenti "scavalcati" dall'algoritmo che attribuisce le Supplenze da GPS, graduatorie provinciali per le Supplenze. I sindacati chiedono un ritorno alle nomine in presenza, i supplenti inviano diffide agli uffici scolastici, ma nulla c'è da fare: il sistema è questo. Intanto si allunga la lista di note di Chiarimenti dagli USP. Le ultime sono quelle che arrivano da Torino, Isernia e Pistoia, tutte spiegano lo stesso concetto: i candidati che vengono "saltati" non riceveranno nomina per l'intero anno scolastico perché considerati rinunciatari. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 13 settembre 2022) Non si placano le lamentele degli aspiranti supplenti "scavalcati" dall'algoritmo che attribuisce leda GPS, graduatorie provinciali per le. I sindacati chiedono un ritorno allein presenza, i supplenti inviano diffide agli uffici scolastici, ma nulla c'è da fare: il sistema è questo. Intanto si allunga la lista di note didagli USP. Le ultime sono quelle che arrivano da Torino, Isernia e Pistoia, tutte spiegano loconcetto: i candidati che vengono "saltati" non riceveranno nomina per l'intero anno scolastico perchéti rinunciatari. L'articolo .

scuolainforma : Supplenze GPS: l’algoritmo impazzito e le convocazioni da rifare - algonoalgoritmo : RT @ZaWarudo994: Boomer che si incazzano per l'algoritmo per le supplenze della scuola 2022-2023. Ma io dico: prima di compilare le 150 pre… - ZaWarudo994 : Boomer che si incazzano per l'algoritmo per le supplenze della scuola 2022-2023. Ma io dico: prima di compilare le… - infodocenti : L’insostenibile fallacia dell’algoritmo per le GPS #supplenze #scuola #algoritmo #gps #docenti - lacittanews : Di Nino Sabella L’aspirante, che nella domanda per le supplenze ha indicato lo spezzone, poteva sce… -