Superbonus | per uscire dall’impasse bastava aggiungere tre parole e cancellarne altre tre Ma le banche | “Solo un passo in avanti”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 settembre 2022) Alla fine è bastata una piccola, ma sostanziale modifica, per sdoganare l’emendamento del Dl Aiuti relativo al110%. Chi compra crediti fiscali taroccati è colpevole tanto quanto chi li ha vendutise c’è “dolo o colpa grave“, quindi la responsabilità in solido è cancellata, ma non “in ogni caso“, come prevedeva il testo originario. Per i crediti sorti prima della stretta anti-frode del novembre 2021, poi, i soggetti diversi da, intermediari finanziari e assicurazioni, dovranno acquisire comunque ex post l’asseverazione che prima non era prevista. Tutti soddisfatti, o quasi. Per le“un”, come hanno fatto sapere i vertici della lobby del credito, l’Abi, secondo i quali la norma “può contribuire a riavviare il mercato ...