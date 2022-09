Sena Santini | “Su Bonolis e Avanti un altro vi dico che…”

Leggi su danielebartocciblog

(Di martedì 13 settembre 2022) Freschezza, competenza, passione e gioventù. Un cocktail di talento al servizio di Paoloe Luca Laurenti. Sul suo profilo Instagram si definisce “Giocatrice… Faccio ridere ma anche riflettere… Avvocato per passatempo… Scrivendo mi consolo… Sto seduta adun… Anagrammo i nomi per truffa”. Stiamo parlando di, una giovane marchigiana doc che ha saputo conquistare in poco tempo il palcoscenico diun– il game show più ‘pazzo’ in onda su Canale 5 – divenendo giudice della trasmissione condotta dal simpatico e inossidabile binomio romano-Laurenti. Nata il 4 febbraio 1993 a Camerano (tra poco… grandi festeggiamenti!)è laureata in giurisprudenza ed è ...