Roma | l’Olimpico ribolle di passione | sold out con Helsinki e Atalanta

Leggi su sportface

(Di martedì 13 settembre 2022) Nella stagione in corso laha giocato sempre in un Olimpicoout. E continuerà a farlo anche in questa settimana. Si parte dall’esordio casalingo in Europa League. Si va verso il tutto esaurito nel match contro l’: pochi posti rimasti in Monte Mario (settore laterale nord). Nel complesso sono già 59mila quelli sicuri di esserci, contando anche i 40.000 abbonati. Restano anche i biglietti del settore vip (Onore e 1927): ultimi posti in vendita anche a 400 euro.out anche contro l’in quello che sarà il dodicesimo tutto esaurito consecutivo della. Anche nel match esterno contro l’Empoli il settore ospiti era interamente esaurito, nonostante il giorno (lunedì) scomodo per una trasferta. SportFace.