Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin, festeggiamenti per i 7 anni di Sofia Valentina (Di martedì 13 settembre 2022) Sabato 10 settembre Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin hanno festeggiato il settimo compleanno della secondogenita Sofia Valentina al ristorante "I Gemelli" (uno dei più informali della piazzetta di Portofino). La bimba ha spento le candeline insieme ad amici e al fratello dodicenne Lorenzo Mattia. La famiglia ha trascorso le vacanze in barca tra Francia e Corsica.

