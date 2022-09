Paparesta: «Juve Salernitana? Troppa pressione sull’arbitro e confusione» (Di martedì 13 settembre 2022) Gianluca Paparesta, ex arbitro di Serie A, è tornato a parlare dell’episodio di Juve Salernitana ai microfoni de Il Mattino Gianluca Paparesta, ex arbitro di Serie A, è tornato a parlare dell’episodio di Juve Salernitana ai microfoni de Il Mattino. Le sue dichiarazioni: «Episodio Juve Salernitana? Troppa confusione legata alla cattiva gestione del VAR. Tutti hanno cercato di mettere pressione all’arbitro e cerano 47 persone in campo insieme. Non poteva essere abbastanza lucido per decidere. Gol Bonucci? A prescindere da Candreva con le regole attuali non è fuorigioco siccome non influisce e non tocca il pallone». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 settembre 2022) Gianluca, ex arbitro di Serie A, è tornato a parlare dell’episodio diai microfoni de Il Mattino Gianluca, ex arbitro di Serie A, è tornato a parlare dell’episodio diai microfoni de Il Mattino. Le sue dichiarazioni: «Episodiolegata alla cattiva gestione del VAR. Tutti hanno cercato di mettereall’arbitro e cerano 47 persone in campo insieme. Non poteva essere abbastanza lucido per decidere. Gol Bonucci? A prescindere da Candreva con le regole attuali non è fuorigioco siccome non influisce e non tocca il pallone». L'articolo proviene da Calcio News 24.

ipse_dixit_345 : RT @RadioRadioWeb: ?? 'Immaginatevi cosa sarebbe accaduto se fosse successo a parti inverse. Questo per capire come la percezione dell’error… - Vittoriog82 : RT @RadioRadioWeb: ?? 'Immaginatevi cosa sarebbe accaduto se fosse successo a parti inverse. Questo per capire come la percezione dell’error… - RadioRadioWeb : ?? 'Immaginatevi cosa sarebbe accaduto se fosse successo a parti inverse. Questo per capire come la percezione dell’… - InterGerard : @Dani89885438 @RadioSportiva No, ha parlato solo di quella stronzata! Anch'io credevo che parlasse dei 25 scudetti… - MarioGallone2 : @pisto_gol Paparesta,dopo Reggina Juve,telefona a Moggi chiedendo scusa per un errore contro la Juve. Moggi non sol… -