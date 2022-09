Napoli. Spara ad un vicino durante una lite, poi lo ferisce con il calcio della pistola (Di martedì 13 settembre 2022) Napoli. Punta la pistola contro un vicino di casa, apre il fuoco e, dopo averlo mancato, lo colpisce con l’arma. Per questa aggressione, un 39enne è finito in manette: l’uomo è gravemente indiziato di lesioni personali aggravate dai futili motivi e per aver commesso il fatto con armi e premeditazioni. Napoli. Spara ad un vicino durante una L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 13 settembre 2022). Punta lacontro undi casa, apre il fuoco e, dopo averlo mancato, lo colpisce con l’arma. Per questa aggressione, un 39enne è finito in manette: l’uomo è gravemente indiziato di lesioni personali aggravate dai futili motivi e per aver commesso il fatto con armi e premeditazioni.ad ununa L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

