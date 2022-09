Liam Neeson e l’action | un’onorata carriera a base di botte

Leggi su movieplayer

(Di martedì 13 settembre 2022) In occasione dell'uscita di Memory, distribuito da BIM dal 15 settembre, ripercorriamo il fortunato sodalizio fra l'attoree i film d'azione. Memory arriva nelle sale italiane il 15 settembre, thriller action distribuito da BIM, che fa parte del filone con protagonista, ancora una volta costretto a ricorrere alle maniere forti, suo malgrado, in circostanze che prevedono misteriosi complotti. Un filone che va avanti da quasi quindici anni, duratura e inaspettata fase delladel grande attore irlandese. Una fase di cui, per l'occasione, vogo ripercorrere le tappe essenziali, fino ad arrivare al ruolo più recente. Lui vi troverà Nel 2008 esce nelle sale francesi Io vi troverò, scritto e prodotto da Luc Besson. Un titolo come gli altri della …