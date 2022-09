La Meloni si riscopre sovranista

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 13 settembre 2022) Atlantista e filo europeista a Bruxelles,e isolazionista quando parla davanti a una folla in adorazione a Milano. Strana storia quella di Giorgiache, un po’ come il dottor Jekyll e Mr. Hide, sembra avere due identità diverse che prendono il sopravvento a seconda dell’interlocutore che gli si para davanti. Giorgiagetta la maschera. Se andrà al governo ci metterà contro l’Europa Già perché in questa surreale campagna elettorale estiva, almeno nella prima fase, la leader di Fratelli d’Italia in più occasioni ha mostrato un volto rassicurante sia nei confronti degli alleati europei, i quali temono derive sovraniste che rischiano di contagiare altri Stati Ue, quanto per rendersi accettabile davanti a quella gran fetta di elettorato italiano che non ama gli estremismi. Che questa fosse la direzione è apparso ...