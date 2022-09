IndyCar, Power concede un meritato bis. Penske abbatte la concorrenza (Di martedì 13 settembre 2022) Will Power ha vinto l’edizione 2022 dell’IndyCar Series al termine di una stagione oltremodo interessante che ha visto fino all’epilogo di Laguna Seca ben cinque piloti in battaglia per il successo finale. L’australiano, già campione nel lontano 2014, ha saputo primeggiare controllando la scena in un fine settimana perfetto, una due giorni che è stata condita dal nuovo record di pole-position nella storia della categoria. Il #12 di casa Penske ha ampiamente meritato il titolo, il più costante del gruppo in tutto l’anno. L’acuto di Belle Isle è stato solo uno dei tantissimi risultati positivi come i nove podi e soprattutto l’assenza di prestazioni negative. Il 19mo posto di Road America è stato infatti un esempio isolato per l’ex campione della Indy500, abile in California ad amministrare il proprio margine nel ... Leggi su oasport (Di martedì 13 settembre 2022) Willha vinto l’edizione 2022 dell’Series al termine di una stagione oltremodo interessante che ha visto fino all’epilogo di Laguna Seca ben cinque piloti in battaglia per il successo finale. L’australiano, già campione nel lontano 2014, ha saputo primeggiare controllando la scena in un fine settimana perfetto, una due giorni che è stata condita dal nuovo record di pole-position nella storia della categoria. Il #12 di casaha ampiamenteil titolo, il più costante del gruppo in tutto l’anno. L’acuto di Belle Isle è stato solo uno dei tantissimi risultati positivi come i nove podi e soprattutto l’assenza di prestazioni negative. Il 19mo posto di Road America è stato infatti un esempio isolato per l’ex campione della Indy500, abile in California ad amministrare il proprio margine nel ...

