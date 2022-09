Iervolino: 'Se la Juve vuole rigiocare, per la Salernitana non c'è problema' (Di martedì 13 settembre 2022) "L'errore arbitrale in Juventus - Salernitana? Se i bianconeri vogliono rigiocarla per noi non c'è problema". Lo ha detto il presidente della Salernitana Danilo Iervolino, intervistato da Radio Kiss ... Leggi su gazzetta (Di martedì 13 settembre 2022) "L'errore arbitrale inntus -? Se i bianconeri vogliono rigiocarla per noi non c'è". Lo ha detto il presidente dellaDanilo, intervistato da Radio Kiss ...

sportmediaset : Iervolino, messaggio alla Juve: 'Se loro vogliono, per noi la partita si può rigiocare' - sportmediaset : Iervolino, messaggio alla Juve: 'Se loro vogliono, per noi la partita si può rigiocare' #SALERNITANA #JUVENTUS… - sportli26181512 : Iervolino: 'Se la Juve vuole rigiocare, per la Salernitana non c'è problema': Iervolino: 'Se la Juve vuole rigiocar… - madkidbadcity : RT @CalcioFinanza: Iervolino: «Errore Var? Se la Juventus vuole rigiocare per noi non c’è problema» - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Iervolino: 'Se la Juve vuole rigiocare la partita per noi non c'è problema' -