Guerra in Ucraina, Kiev chiede agli Usa missili a gittata più lunga (Di martedì 13 settembre 2022) Il governo ucraino chiede agli Stati Uniti missili a più lunga gittata, mentre procede con successo la controffensiva militare nella regione di Kharkiv. L’Ucraina ha chiesto al Pentagono l’invio di missili Atacms. Finora gli Stati Uniti hanno fornito a Kiev solo sistemi Himars Lo riferisce la Cnn, precisando che le autorità di Kiev hanno chiesto al Pentagono il sistema Army Tactical Missile Systems (Atacms), missili con una gittata di 300 chilometri che possono essere usati sui lancia missili multipli Himars. Gli Himars già inviati dagli Stati Uniti in Ucraina sono una delle armi che hanno permesso la svolta nella Guerra a favore di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 13 settembre 2022) Il governo ucrainoStati Unitia più, mentre procede con successo la controffensiva militare nella regione di Kharkiv. L’ha chiesto al Pentagono l’invio diAtacms. Finora gli Stati Uniti hanno fornito asolo sistemi Himars Lo riferisce la Cnn, precisando che le autorità dihanno chiesto al Pentagono il sistema Army Tactical Missile Systems (Atacms),con unadi 300 chilometri che possono essere usati sui lanciamultipli Himars. Gli Himars già inviati dStati Uniti insono una delle armi che hanno permesso la svolta nellaa favore di ...

