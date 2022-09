Guarda la reazione di queste bambine quando vedono che la nuova Sirenetta è nera (Di martedì 13 settembre 2022) “She’s like me”, lei è come me, una frase che racchiude tutto lo stupore, la meraviglia e la felicità di una bambina, nel vedere in tv che la sua principessa Disney preferita è uguale a lei, è nera come lei. Questo video di TikTok è pieno di emozione per il trailer del live action de La Sirenetta, e traspare benissimo negli sguardi, nei sorrisi e nelle parole dei bambini e bambine che hanno scoperto che la protagonista della pellicola è un’attrice nera. @armlina Representation matters!!!! #fyp #foryou #thelittlemermaid #Ariel #littlemermaidmovie #representation #disney ? original sound - N “Questa è Ariel…”, dice sorpresa una ragazzina, mentre le fa eco un’altra che dice “Lei è una ragazza nera”, e via così con le reazioni entusiaste di tutti i piccoli che hanno visto per la prima volta il ... Leggi su gravidanzaonline (Di martedì 13 settembre 2022) “She’s like me”, lei è come me, una frase che racchiude tutto lo stupore, la meraviglia e la felicità di una bambina, nel vedere in tv che la sua principessa Disney preferita è uguale a lei, ècome lei. Questo video di TikTok è pieno di emozione per il trailer del live action de La, e traspare benissimo negli sguardi, nei sorrisi e nelle parole dei bambini eche hanno scoperto che la protagonista della pellicola è un’attrice. @armlina Representation matters!!!! #fyp #foryou #thelittlemermaid #Ariel #littlemermaidmovie #representation #disney ? original sound - N “Questa è Ariel…”, dice sorpresa una ragazzina, mentre le fa eco un’altra che dice “Lei è una ragazza”, e via così con le reazioni entusiaste di tutti i piccoli che hanno visto per la prima volta il ...

itsnobigdeal13 : @jeonvcrr Guarda io penso che tu lo abbia, hai uno stile fortissimo, veramente figo, ricordo ancora uno dei miei ed… - jonassina_92 : RT @HaruNoHana__: Non importa quante volte tu abbia visto questo video, la reazione di Hyunjin sarà sempre divertente ???? (La faccia del la… - MattiaTiezzi : @a__lampe Quel che non mi spiego è il tempo di reazione. In un frame di secondo: - vede Spissu e alza le braccia pe… - ALifeForJ : @pedruss77 @fra_garg @mirkonicolino Questo commento avrebbe senso se non ci fosse stata una reazione. Invece l'avev… - Vanya34493079 : @Claudiapani00 Assolutamente ci sono. E infatti la reazione dei ragazzi alla TV è completamente inaspettata. Guarda… -