Giulia Stabile ‘scavalcata’ da un altro vincitore di Amici: la decisione di Maria (Di martedì 13 settembre 2022) Giulia Stabile ha trionfato ad Amici e da quel momento il suo talento l’ha portata a realizzare meravigliosi progetti. Sembra però che Maria abbia deciso di scavalcarla e di introdurre un altro vincitore di Amici. La ballerina ha esordito ad Amici nel 2020 e da quel momento la sua vita è completamente cambiata. La vincita del talent show di Maria, è stata il trampolino per proseguire una proficua carriera, nonostante siano i primi passi. Giulia Stabile-Altranotizia (fonte: Google)Giulia Stabile è stata fin da subito amata dalla maggior parte del pubblico ma come è normale che sia, non si può piacere a tutti e sono arrivate anche delle critiche. Il ... Leggi su altranotizia (Di martedì 13 settembre 2022)ha trionfato ade da quel momento il suo talento l’ha portata a realizzare meravigliosi progetti. Sembra però cheabbia deciso di scavalcarla e di introdurre undi. La ballerina ha esordito adnel 2020 e da quel momento la sua vita è completamente cambiata. La vincita del talent show di, è stata il trampolino per proseguire una proficua carriera, nonostante siano i primi passi.-Altranotizia (fonte: Google)è stata fin da subito amata dalla maggior parte del pubblico ma come è normale che sia, non si può piacere a tutti e sono arrivate anche delle critiche. Il ...

AngFereira : RT @rosaliaposting: La bailarina Giulia Stabile bailando ‘QUE NO SALGA LA LUNA’ de @rosalia ? - amaru_tears : RT @rosaliaposting: La bailarina Giulia Stabile bailando ‘G3 N15’ ????? - mrscsra : RT @mannaggiaaa: DOMANI PRIMA REGISTRAZIONE ED IO NON VEDO L’ORA SOLO DI LEGGERE GIULIA STABILE HA DIMOSTRATO - mrscsra : RT @pergliamicialee: per me giulia stabile e carola puddu miglior ballerine uscite da amici negli ultimi anni - enn_0000 : RT @GiuGiuSanto: GIULIA STABILE. AMMIRATELA TUTTI?? -