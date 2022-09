Fase a gironi Coppa Davis 2022: regolamento, come funziona e chi passa alle Finals (Di martedì 13 settembre 2022) Tutto pronto per la Fase a gironi della Coppa Davis 2022: ecco il regolamento, come funziona e chi si qualifica alle Finals. Le 16 squadre rimaste si daranno battaglia in 4 gironi da 4, che si disputeranno in giro per l’Europa a Bologna, Amburgo, Valencia e Glasgow. Presente ovviamente l’Italia, che presso l’Unipol Arena se la vedrà contro Argentina, Croazia e Svezia. La Fase a gironi della Coppa Davis 2022 andrà in scena dal 13 al 18 settembre e metterà in palio otto pass per le Finals. Andiamo a scoprire come verranno determinate le nazioni che si qualificheranno. RISULTATI E ... Leggi su sportface (Di martedì 13 settembre 2022) Tutto pronto per ladella: ecco ile chi si qualifica. Le 16 squadre rimaste si daranno battaglia in 4da 4, che si disputeranno in giro per l’Europa a Bologna, Amburgo, Valencia e Glasgow. Presente ovviamente l’Italia, che presso l’Unipol Arena se la vedrà contro Argentina, Croazia e Svezia. Ladellaandrà in scena dal 13 al 18 settembre e metterà in palio otto pass per le. Andiamo a scoprireverranno determinate le nazioni che si qualificheranno. RISULTATI E ...

SkySport : NAPOLI-LIVERPOOL 4-1 Risultato finale ? ? rig. #Zielinski (5’) ? #Anguissa (31’) ? #Simeone (44’) ? #Zielinski (47’… - Eurosport_IT : CHE SPETTACOLO A NAPOLI!!! ?????? Gli azzurri asfaltano il Liverpool per 4-1 e conquistano i primi tre punti nella fa… - sportli26181512 : #Media #Notizie Napoli, chieste le 18.45 per la sfida ai Rangers: “no” della UEFA: Il Napoli si prepara a scendere… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Coppa Davis, l’Italia al completo per la fase a gironi: Berrettini, Sinner, Musetti e il doppio Fognini-Bolelli per so… - filadelfo72 : Pronostico Champions League Viktoria Plzen-Inter, seconda giornata fase a gironi -