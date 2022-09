Empoli, Zanetti: ‘Partita coraggiosa. Loro concreti, noi due pali. Arbitri, ci vuole uniformità’ | Serie A (Di martedì 13 settembre 2022) 2022-09-12 23:04:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Paolo Zanetti, allenatore dell’Empoli, ha parlato a Sky Sport: “I complimenti di Mourinho fanno piacere, ma è chiaro che siamo amareggiati per il risultato. Non usciamo da questa partita ridimensionati, siamo convinti di poter far bene in questa stagione. Abbiamo fatto una partita coraggiosa, è la mentalità che voglio. Loro sono stati concreti, peccato per non aver portato a casa punti. Akpa Akpro? Non c’è cattiveria, è un fallo di gioco semplice. La Roma ha dei campioni, lottano per lo scudetto, noi abbiamo avuto le nostre occasioni, hanno preso due pali, sono contento da quello che stanno facendo i miei attaccanti. La sbracciata Cristante-Satriano? Non ho capito, ... Leggi su justcalcio (Di martedì 13 settembre 2022) 2022-09-12 23:04:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Paolo, allenatore dell’, ha parlato a Sky Sport: “I complimenti di Mourinho fanno piacere, ma è chiaro che siamo amareggiati per il risultato. Non usciamo da questa partita ridimensionati, siamo convinti di poter far bene in questa stagione. Abbiamo fatto una partita, è la mentalità che voglio.sono stati, peccato per non aver portato a casa punti. Akpa Akpro? Non c’è cattiveria, è un fallo di gioco semplice. La Roma ha dei campioni, lottano per lo scudetto, noi abbiamo avuto le nostre occasioni, hanno preso due, sono contento da quello che stanno facendo i miei attaccanti. La sbracciata Cristante-Satriano? Non ho capito, ...

