Emmy Awards 2022: tutti i vincitori (Di martedì 13 settembre 2022) Lee Jung-jae Questa notte, al Microsoft Theater di Los Angeles, si è tenuta la cerimonia di premiazione degli Emmy Awards 2022, condotta dal volto del Saturday Night Live Kenan Thompson e trasmessa in diretta da Sky. Tante le serie premiate nel corso dell'evento e fra tutte si fa notare Ted Lasso, che per il secondo anno consecutivo porta a casa le statuette per la Migliore Serie Comedy, per il Miglior Attore Protagonista e per quello Non Protagonista in una serie comedy. A fare la storia è, però, Squid Game: sono della serie coreana di Netflix il Miglior Attore Protagonista, la Miglior Attrice Guest e la Miglior Regia in una serie drammatica. Ecco a seguire tutti i vincitori della 74ª edizione (qui, invece, tutte le nomination). MIGLIOR DRAMA Succession MIGLIOR COMEDY Ted Lasso ATTORE ...

