Elezioni | Letta a candidati | ' fate girare clip confronto con Meloni | o noi o loro'

Roma, 13 set. (Adnkronos) - "Stiamo dividendo il confronto di ieri con Meloni in clip, fatele girare sia perchè possono essere utili sui contenuti ma anche perchè quel format è quello che il frame di queste campagna: o noi o loro". Così Enrico Letta ai candidati Pd via zoom. "Quel frame diventi il leit motiv della campagna sui territori". "fate girare quelle clip, usatele nelle iniziative elettorali. Il confronto è durato 90 minuti e immagino non abbiate potuto vederlo perchè impegnati in campagna elettorale ma trovate tanti temi, ci sono tantissime domande - ne ho contate una ventina - con risposte di 2 minuta l'una, potete trovare contenuti utili".

