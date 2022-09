CorSera: Dybala come il potere di Giulio Andreotti, logora chi non ce l’ha (Di martedì 13 settembre 2022) “Dybala, come il potere di Giulio Andreotti, logora chi non ce l’ha”. Lo scrive il Corriere della Sera, commentando la vittoria della Roma sull’Empoli per 2-1. “La Juve lo ha buttato via come una scarpa vecchia, l’Inter non ha avuto il coraggio di investire su di lui, la Roma se lo gode. Ieri, tanto per gradire: palo, gol dell’1-0 con un bellissimo sinistro dal limite dell’area e assist per il 2-1 di Abraham di quelli con la scritta «basta spingere» sopra il pallone. Giocate decisive sparse a piene mani, con la capacità di sfornare gol e assist con la stessa naturalezza che era propria di Francesco Totti. Con molta probabilità, la Joya avrebbe anche chiuso la partita se, al 77’, gli avessero fatto calciare il rigore che Ibanez si era procurato. ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 13 settembre 2022) “ildichi non ce”. Lo scrive il Corriere della Sera, commentando la vittoria della Roma sull’Empoli per 2-1. “La Juve lo ha buttato viauna scarpa vecchia, l’Inter non ha avuto il coraggio di investire su di lui, la Roma se lo gode. Ieri, tanto per gradire: palo, gol dell’1-0 con un bellissimo sinistro dal limite dell’area e assist per il 2-1 di Abraham di quelli con la scritta «basta spingere» sopra il pallone. Giocate decisive sparse a piene mani, con la capacità di sfornare gol e assist con la stessa naturalezza che era propria di Francesco Totti. Con molta probabilità, la Joya avrebbe anche chiuso la partita se, al 77’, gli avessero fatto calciare il rigore che Ibanez si era procurato. ...

napolista : CorSera: #Dybala come il potere di Giulio Andreotti, logora chi non ce l’ha La Juve lo ha buttato via come una sca… -