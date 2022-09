Chiede 30mila euro all’amante: “Dammi i soldi o dico tutto a tua moglie” (Di martedì 13 settembre 2022) L’amante si trasforma in estorsero. Una casalinga di 46 anni, di Teramo, in Abruzzo, è stata arrestata dai carabinieri per aver chiesto 30mila euro all’amante in cambio del silenzio sulla loro reazione. Teramo, Chiede soldi all’amante in cambio del silenzio: arrestata Tra la casalinga e la vittima, un uomo di 60 anni, c’era una relazione L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 13 settembre 2022) L’amante si trasforma in estorsero. Una casalinga di 46 anni, di Teramo, in Abruzzo, è stata arrestata dai carabinieri per aver chiestoin cambio del silenzio sulla loro reazione. Teramo,in cambio del silenzio: arrestata Tra la casalinga e la vittima, un uomo di 60 anni, c’era una relazione L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

