Amici 21, Cosmary Fasanelli Velina di Striscia la Notizia: quando debutta (Di martedì 13 settembre 2022) Striscia la Notizia si prepara a vivere una nuova era: al timone del tg satirico di Antonio Ricci non ci saranno soltanto Luca Argentero e Alessandro Siani come conduttori, ma anche nuove Veline. Come anticipato da Dagospia, sul balcone di Striscia ci sarà Cosmary Fasanelli di Amici 21 dal 26 settembre prossimo. Non è la prima volta che un ex volto del talent di Maria De Filippi viene scelto dal patron della trasmissione: lo scorso anno a sostituire Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva erano state Talisa Ravagnani e Giulia Pelagatti. Una nuova avventura per Cosmary Fasanelli Velina di Striscia, dopo essere stata al centro del gossip nelle ultime settimane. Cosmary Fasanelli a ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 13 settembre 2022)lasi prepara a vivere una nuova era: al timone del tg satirico di Antonio Ricci non ci saranno soltanto Luca Argentero e Alessandro Siani come conduttori, ma anche nuove Veline. Come anticipato da Dagospia, sul balcone dici saràdi21 dal 26 settembre prossimo. Non è la prima volta che un ex volto del talent di Maria De Filippi viene scelto dal patron della trasmissione: lo scorso anno a sostituire Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva erano state Talisa Ravagnani e Giulia Pelagatti. Una nuova avventura perdi, dopo essere stata al centro del gossip nelle ultime settimane.a ...

marperlo1 : Onestamente non capisco le critiche e manco lo stupore Cosmary già lavorava in tv come ballerina, fare la velina le… - FabioTraversa : RT @cheTVfa: ?? Una delle nuove veline di #striscialanotizia sarà Cosmary Fasanelli, ballerina dell'ultima edizione di #Amici. Prima coppia… - blogtivvu : Cosmary Fasanelli, da Amici 21 a Striscia la Notizia: è la nuova Velina #cosmary #amici #striscialanotizia - vogliosolot3 : #cosmary nuova velina, lo so che è lavoro ma la preferivo come professionista ad amici, ci speravo - AngoloDV : Cosmary Fasanelli: nuovo ruolo per l'ex volto di Amici 21 #cosmaryfasanelli #cosmex #alexwyse #nunzio #amici21… -