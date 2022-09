Westminster | Carlo III in Parlamento | Fedele al modello costituzionale

(Di lunedì 12 settembre 2022) 'Ilè un vivo e vitale strumento della nostra democrazia', ha detto il sovrano. E ha aggiunto: 'Sono profondamente grato per gli indirizzi di condoglianze che racchiudono in modo così ...

repubblica : Regina Elisabeta, sudditi in fila a Edimburgo per l'omaggio, Carlo prima volta da re a Westminster - repubblica : RT @Maumol: Carlo III a Westminster è la dimostrazione della grandezza e semplicità della monarchia più costituzionale e democratica del pi… - Maumol : Carlo III a Westminster è la dimostrazione della grandezza e semplicità della monarchia più costituzionale e democr… - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Re Carlo III rinnova solennemente il suo impegno di fedeltà al modello di 'governo costituzionale' b… - naigr77 : RT @Agenzia_Ansa: Re Carlo III rinnova solennemente il suo impegno di fedeltà al modello di 'governo costituzionale' britannico nel palazz… -

10.59 "per la prima volta da re Inizia aHall la nuova giornata di impegni di ReIII, che con la regina consorte Camilla vedrà i membri della Camera dei Comuni ...'Il Parlamento è un vivo e vitale strumento della nostra democrazia', ha detto il sovrano. E ha aggiunto: 'Sono profondamente grato per gli indirizzi di condoglianze che racchiudono in modo così ...Re Carlo III ha rinnovato il suo impegno di fedeltà al modello di "governo costituzionale" britannico nel palazzo di Westminster, sede del Parlamento, dopo aver seguito con un'espressione assorta i co ...Dopo le condoglianze del Parlamento, Carlo III ricorda sua madre e promette di seguirne le orme. Nel pomeriggio la scena si sposta a St Giles, dove le spoglie della Regina saranno esposte al pubblico ...