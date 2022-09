Varese | tenta di uccidere la madre novantenne e poi si suicida

(Di lunedì 12 settembre 2022) Mario Ranza, un pensionato di 68 anni, è morto dopo essersi gettato dal sesto piano della palazzina in cui viveva a Gallarate, in provincia di. Poco prima l’uomo aveva accoltellato ladi 92 anni ferendola quasi mortalmente. La donna è ora ricoverata in ospedale in gravissime condizioni. Le indagini sono in corso.

