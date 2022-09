Ultime Notizie – Elezioni, Gasparrini (Federcasalinghe): “Scegliamo Conte, per noi è il futuro” (Di lunedì 12 settembre 2022) Le casalinghe scelgono Giuseppe Conte. “L’accordo sarà con il Movimento Cinque Stelle, tenendo conto della volontà dei pentastellati di percorrere l’autonomia energetica attraverso la natura, in particolare il solare che per noi è essenziale”. Lo anticipa all’Adnkronos Federica Rossi Gasparrini, presidente nazionale di Federcasalinghe, spiegando che quella dell’ex presidente del Consiglio è una “proposta più avanzata rispetto a quella di Berlusconi. Consentirà infatti alle donne di fare formazione per poi immettersi nel lavoro in auto-impresa, a partire dal fronte energetico”. “Immediatamente dopo il voto, saranno istituiti gruppi di lavoro regionali e nazionali al 50% formati da esponenti 5s e per il restante 50% da rappresentanti della Federazione – spiega Gasparrini – I gruppi si concentreranno sul tema ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 12 settembre 2022) Le casalinghe scelgono Giuseppe. “L’accordo sarà con il Movimento Cinque Stelle, tenendo conto della volontà dei pentastellati di percorrere l’autonomia energetica attraverso la natura, in particolare il solare che per noi è essenziale”. Lo anticipa all’Adnkronos Federica Rossi, presidente nazionale di, spiegando che quella dell’ex presidente del Consiglio è una “proposta più avanzata rispetto a quella di Berlusconi. Consentirà infatti alle donne di fare formazione per poi immettersi nel lavoro in auto-impresa, a partire dal fronte energetico”. “Immediatamente dopo il voto, saranno istituiti gruppi di lavoro regionali e nazionali al 50% formati da esponenti 5s e per il restante 50% da rappresentanti della Federazione – spiega– I gruppi si concentreranno sul tema ...

