Svolta nel caso di Yara Gambirasio: si riaccendono speranze per Massimo Bossetti (Di lunedì 12 settembre 2022) È stato condannato all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio, ma Massimo Bossetti è deciso a provare tutta la sua innocenza: per questo adesso chiede di indagare Letizia Ruggeri, cioè la pm che ha seguito il suo caso, perché, a detta sua, i campioni biologici che lo hanno accusato non sono stati conservati in maniera adeguata. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> La scoperta choc sul DNA, Massimo Bossetti: Svolta improvvisa arrivata poco fa Per la Cassazione Massimo Bossetti è l’assassino di Yara Gambirasio. A dirlo sarebbe il Dna trovato sul corpo della 13enne di Brembate. Eppure, le 54 provette contenenti la traccia biologica mista di vittima e ... Leggi su tvzap (Di lunedì 12 settembre 2022) È stato condannato all’ergastolo per l’omicidio di, maè deciso a provare tutta la sua innocenza: per questo adesso chiede di indagare Letizia Ruggeri, cioè la pm che ha seguito il suo, perché, a detta sua, i campioni biologici che lo hanno accusato non sono stati conservati in maniera adeguata. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> La scoperta choc sul DNA,improvvisa arrivata poco fa Per la Cassazioneè l’assassino di. A dirlo sarebbe il Dna trovato sul corpo della 13enne di Brembate. Eppure, le 54 provette contenenti la traccia biologica mista di vittima e ...

