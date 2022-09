sportli26181512 : Riscatto Roma a Empoli: Dybala e Abraham regalano i 3 punti a Mou: Riscatto Roma a Empoli: Dybala e Abraham regalan… - Gazzetta_it : Riscatto #Roma a Empoli: #Dybala e #Abraham regalano i 3 punti a Mou - occhio_notizie : La #Roma in cerca di riscatto contro l'#Empoli -

Nel frattempo però laha arretrato il baricentro, anche per provare a far male negli spazi con le ripartenze. Paradossalmente, però, le occasioni arrivano da azioni manovrate, prima per ...... cercano ile di accorciare dalla vetta della classifica, attualmente occupata dal Napoli ..." Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, ...Ad Empoli finisce 2-1 per la Roma, trascinata da Paulo Dybala autore di un gol e un assist per Abraham. Pellegrini sbaglia un rigore, i toscani colpiscono due pali ...Dopo le clamorose sconfitte con Udinese e Ludogorets la Roma di Jose Mourinho cerca il riscatto ad Empoli, posticipo che chiuderà la sesta giornata di Serie A. I giallorossi recuperano Abraham che agi ...