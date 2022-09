Rimosso un altro generale? Cosa succede alle forze russe in Ucraina (Di lunedì 12 settembre 2022) La Russia avrebbe Rimosso il tenente generale Roman Berdnikov dal vertice del Distretto militare occidentale dell’esercito dopo l’avanzata delle forze ucraine sul fronte orientale. La notizia (rilanciata dai media ucraini e dall’intelligence di Kiev) non trova conferme ufficiali da parte del Cremlino né da parte dell’intelligence occidentale. Tuttavia, l’assenza di smentite da parte di Mosca è InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 12 settembre 2022) La Russia avrebbeil tenenteRoman Berdnikov dal vertice del Distretto militare occidentale dell’esercito dopo l’avanzata delleucraine sul fronte orientale. La notizia (rilanciata dai media ucraini e dall’intelligence di Kiev) non trova conferme ufficiali da parte del Cremlino né da parte dell’intelligence occidentale. Tuttavia, l’assenza di smentite da parte di Mosca è InsideOver.

