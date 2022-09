Non puoi mettere a tacere Instagram (Di lunedì 12 settembre 2022) Fino a qualche tempo fa non era un problema utilizzare Instagram in modo “silenzioso”. Soprattutto quando ci si trova in mezzo ad altre persone, si ha la necessità di scorrere nel feed o guardare le Storie ma senza attivare l’audio. Per esempio, aprendo l’app di Instagram tramite iPhone, bastava tenere l’interruttore “muto” abbassato e Instagram non riproduceva l’audio dei contenuti. Adesso non è più così, a causa di un bug: Instagram non resterà muto, neanche se l’interruttore “muto” è abbassato. Questo potrebbe infastidire non poco gli utenti abituati a fruire di Instagram in modo “silenzioso”. Anche in questo caso, il fastidio espresso da questi utenti riguardo al bug di Instagram si inserirebbe nella polemica per cui si accusa Instagram di volersi avvicinare troppo ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 12 settembre 2022) Fino a qualche tempo fa non era un problema utilizzarein modo “silenzioso”. Soprattutto quando ci si trova in mezzo ad altre persone, si ha la necessità di scorrere nel feed o guardare le Storie ma senza attivare l’audio. Per esempio, aprendo l’app ditramite iPhone, bastava tenere l’interruttore “muto” abbassato enon riproduceva l’audio dei contenuti. Adesso non è più così, a causa di un bug:non resterà muto, neanche se l’interruttore “muto” è abbassato. Questo potrebbe infastidire non poco gli utenti abituati a fruire diin modo “silenzioso”. Anche in questo caso, il fastidio espresso da questi utenti riguardo al bug disi inserirebbe nella polemica per cui si accusadi volersi avvicinare troppo ...

