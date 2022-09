Migranti | sei rifugiati siriani muoiono di sete su un barcone a Pozzallo | tre sono bambini

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 settembre 2022) Seimorti su un, di fame e di. Si tratta di duedi uno e due anni, un adolescente e tre adulti. Lo afferma l’Unhcr, l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i, sottolineando che l’Agenzia sta assistendo i 26 sopravvissuti sbarcati in città, molti dei quali presentano condizioni estremamente gravi, tra cui ustioni. “È inaccettabile. Rafforzare il soccorso in mare è l’unico modo per evitare queste tragedie”, ha commentato la rappresentante per per l’Unhcr Chiara Cardoletti. Solo pochi giorni fa Loujin è morta di stenti a bordo di undove era salita con la mamma e la sorella minore. Aveva quattro anni, era siriana e si trovava sull’imbarcazione da dieci giorni. ...