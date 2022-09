(Di lunedì 12 settembre 2022) di Erika Noschese Giovane attivista, impegnata in politica. Nonostante la giovane età, mai banale ma dimostra di conoscere approfonditamente i temi sui quali pone l’attenzione. Dopo l’esperienza delle elezioni comunali con la candidatura a sindaco per Nocera Inferiore, Erminiasi è rimessa nuovamente in gioco. Così, è candidata con Unione Popolare alla Camera nell’uninominale Agro-Costiera e nel plurinominale Salerno-Avellino.Erminia, candidata con Unione Popolare perché ha accettato questa nuova sfida dopo la candidatura a sindaco? “Unione Popolare è la naturale prosecuzione di un progetto politico nato con Potere al Popolo nel 2018: la ricostruzione, anche all’interno delle istituzioni, di un di fronte di sinistra che rappresenti davvero la voce della maggioranza delle persone e i loro problemi reali”.Da giovane attivista quali sono ...

Cronache Salerno

I candidati che ho proposto hanno ottenuto un ampio consenso", hal'ex premier alla ... Maria Laura Mantovani, Giulia Lupo e Alessandra. Gli iscritti hanno potuto indicare al massimo ...Negli ultimi giorni, il pressing del Latina, e non solo, nei confronti diera diventato ... c'ènella parte finale della nota della società. Un rinnovo, questo, molto importante per la ... Maiorino (UP): "Scritto la prima legge, la presenteremo il 26 giugno in Parlamento"