Lazio-Verona 2-0, decidono Immobile e Luis Alberto (Di lunedì 12 settembre 2022) La Lazio ritrova i tre punti in campionato. Ciro Immobile torna al gol e apre il match con il Verona con un colpo di testa nella ripresa su assist di Milinkovic. Poi, a pochi secondi dal fischio finale, la chiude Luis Alberto, subentrato nella ripresa. Nel primo tempo due legni: Basic colpisce il palo, poi Henry prende la parte alta della traversa. La squadra di Sarri si porta a 11 punti, i gialloblù di Cioffi rimangono a quota 56^ Giornata sabato 10 settembre Napoli-Spezia 1-0, Inter-Torino 1-0, Sampdoria-Milan 1-2, Atalanta-Cremonese 1-1, Bologna-Fiorentina 2-1, Lecce-Monza 1-1, Sassuolo-Udinese 1-3; Lazio-Verona 2-0; ore 20.45 Juventus-Salernitana; lunedì 12 settembre ore 20.45 Empoli-RomaClassifica: Napoli, Milan, Atalanta 14, Udinese 13, Inter 12, ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 12 settembre 2022) Laritrova i tre punti in campionato. Cirotorna al gol e apre il match con ilcon un colpo di testa nella ripresa su assist di Milinkovic. Poi, a pochi secondi dal fischio finale, la chiude, subentrato nella ripresa. Nel primo tempo due legni: Basic colpisce il palo, poi Henry prende la parte alta della traversa. La squadra di Sarri si porta a 11 punti, i gialloblù di Cioffi rimangono a quota 56^ Giornata sabato 10 settembre Napoli-Spezia 1-0, Inter-Torino 1-0, Sampdoria-Milan 1-2, Atalanta-Cremonese 1-1, Bologna-Fiorentina 2-1, Lecce-Monza 1-1, Sassuolo-Udinese 1-3;2-0; ore 20.45 Juventus-Salernitana; lunedì 12 settembre ore 20.45 Empoli-RomaClassifica: Napoli, Milan, Atalanta 14, Udinese 13, Inter 12, ...

DiMarzio : ?? #Lazio, l'esterno di #Sarri ha accusato un problema muscolare - IFTVofficial : ? BIG DAY OF SERIE A COMING ? Lots of games today: - Atalanta vs Cremonese - Bologna vs Fiorentina - Lecce vs Monz… - SkySport : LAZIO-VERONA 2-0 Risultato finale ? ? #Immobile (68’) ? #LuisAlberto (90+5’) ? SERIE A - 6^ giornata ??… - nydailypaper : Lazio 2-0 Verona: Ciro Immobile and Luis Alberto net in victory for Maurizio Sarri's side - emisruiyes93 : RT @milanino48: Lazio Verona -