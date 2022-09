Juve, interesse per Grimaldo: giocatore andrà in scadenza col Benfica (Di lunedì 12 settembre 2022) La Juventus continua a monitorare giocatori per il mercato e starebbe pensando anche a Grimaldo del Benfica La Juventus continua a monitorare giocatori per il mercato e starebbe pensando anche a Grimaldo del Benfica. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il terzino è in scadenza e probabilmente non rinnoverà il contratto visto le richieste da 4 milioni a stagione del giocatore e i problemi finanziari della società portoghese. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 settembre 2022) Lantus continua a monitorare giocatori per il mercato e starebbe pensando anche adelLantus continua a monitorare giocatori per il mercato e starebbe pensando anche adel. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il terzino è ine probabilmente non rinnoverà il contratto visto le richieste da 4 milioni a stagione dele i problemi finanziari della società portoghese. L'articolo proviene da Calcio News 24.

