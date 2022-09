Jimme Akesson ed il balzo del Partito Democratico di Svezia

(Di lunedì 12 settembre 2022), classe 1979, è davvero un astro nascente della politica svedese? Classe 1979, cresciuto nel piccolo paesino di Sölvesborg, sulla punta meridionale dellache affaccia sul Mar Baltico, la notte di Capodanno del 1994 formò con alcuni compagni di studi una branca locale dello Sverigedemokratisk Ungdom (Sdu), ildi. Che tantopoi non è, se figure come Tina Hallgren-Bengtsson, compagna didia Sölvesborg, nel 1996 bruciava libri sul rogo indossando un’uniforme nazista. Jimmieè stato il principale autore del manifesto delnel 2003 e del programmanel 2004. Mentre nel 2005 è stato eletto ...

L'esito delle elezioni in Svezia non è stato ancora definito, ma il risultato più netto è quello del partito SD guidati da Jimmie Akesson.Stoccolma, 12 set. (askanews) - Si preannuncia uno scossone politico in Svezia. Con il 90% per cento dei voti scrutinati, il centrodestra è avanti ...