Inizio scuola, per Bianchi va tutto bene. Ma i sindacati denunciano: cattedre vuote e boom di supplenti, un disastro. Salvini: "Da papà mi vergogno"

Oggi è suonata la prima campanella per molte regioni e i commenti sono stati numerosi. Il Ministero si dice soddisfatto per quanto fatto fatto in termini di assunzioni in ruolo e supplenze. Punto di vista non condiviso dalle organizzazioni sindacali e da alcune forze politiche. Sia i primi che i secondi puntano il dito sulle cattedre vuote ancora presenti con il numero di supplenti che anche quest'anno raggiungerà cifre non indifferenti.

