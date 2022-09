In stato di Garcia (Di lunedì 12 settembre 2022) In un momento turbolento per la AEW, prendiamoci qualche riga per sottolineare qualcosa che funziona. L’ultima puntata di Dynamite ha fatto registrare ottimi ascolti ed è stata molto gradita dai fan. Il main event dell’episodio è stato inusualmente un match valido per il titolo PURE. Sono stato molto critico nella gestione dell’acquisto della Ring of Honor da parte di Tony Khan e penso ancora che sia stata la cosa peggiore mai capitata alla AEW, peggio della pandemia se dovessimo giudicare gli effetti nel breve termine. Però, malgrado tutto, non possiamo che apprezzare il modo in cui la AEW ha gestito il nuovo campione PURE. Quando Tony Khan ha preso la decisione di pushare Daniel Garcia ed il duo dei 2.0, la decisione è stata tutt’altro che universalmente acclamata dagli appassionati della AEW. La JSA sembrava solo una brutta ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 12 settembre 2022) In un momento turbolento per la AEW, prendiamoci qualche riga per sottolineare qualcosa che funziona. L’ultima puntata di Dynamite ha fatto registrare ottimi ascolti ed è stata molto gradita dai fan. Il main event dell’episodio èinusualmente un match valido per il titolo PURE. Sonomolto critico nella gestione dell’acquisto della Ring of Honor da parte di Tony Khan e penso ancora che sia stata la cosa peggiore mai capitata alla AEW, peggio della pandemia se dovessimo giudicare gli effetti nel breve termine. Però, malgrado tutto, non possiamo che apprezzare il modo in cui la AEW ha gestito il nuovo campione PURE. Quando Tony Khan ha preso la decisione di pushare Danieled il duo dei 2.0, la decisione è stata tutt’altro che universalmente acclamata dagli appassionati della AEW. La JSA sembrava solo una brutta ...

