I legali di Trump: alcuni documenti sequestrati a Mar-a-Lago non erano classificati (Di lunedì 12 settembre 2022) Nel braccio di ferro che da mesi sta contrapponendo Donald Trump e l’Attorney General alla guida del Dipartimento della Giustizia, Merrick B. Garland, fedelissimo di Biden, che ha spedito l’Fbi a perquisire il resort del tycoon a Mar-a-Lago, in Florida, sequestrando una quindicina di scatoloni di documenti con l’accusa che l’ex-inquilino della Casa Bianca si è portato via materiale segregato, ora i legali dell’ex-presidente Usa hanno depositato atti giudiziari sostenendo che alcuni documenti confiscati il mese scorso potrebbero non essere classificati. E che quindi Trump poteva avere il diritto di tenere i materiali in suo possesso. “In quella che è una controversia sull’archiviazione di documenti andata fuori controllo, il governo ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 12 settembre 2022) Nel braccio di ferro che da mesi sta contrapponendo Donalde l’Attorney General alla guida del Dipartimento della Giustizia, Merrick B. Garland, fedelissimo di Biden, che ha spedito l’Fbi a perquisire il resort del tycoon a Mar-a-, in Florida, sequestrando una quindicina di scatoloni dicon l’accusa che l’ex-inquilino della Casa Bianca si è portato via materiale segregato, ora idell’ex-presidente Usa hanno depositato atti giudiziari sostenendo checonfiscati il mese scorso potrebbero non essere. E che quindipoteva avere il diritto di tenere i materiali in suo possesso. “In quella che è una controversia sull’archiviazione diandata fuori controllo, il governo ...

SecolodItalia1 : I legali di Trump: alcuni documenti sequestrati a Mar-a-Lago non erano classificati - giving_voice_it : I molti avvocati che hanno aiutato Donald #Trump a evitare la rimozione dall'incarico e l'incriminazione hanno pro… - Elisa34012803 : RT @ElGusty201: ALTRO ATTACCO GIUDIZIARIO A TRUMP Altri problemi legali per l’ex presidente Trump. Il Dipartimento di Giustizia sta indaga… - Toniapatty : RT @ElGusty201: ALTRO ATTACCO GIUDIZIARIO A TRUMP Altri problemi legali per l’ex presidente Trump. Il Dipartimento di Giustizia sta indaga… - ElGusty201 : ALTRO ATTACCO GIUDIZIARIO A TRUMP Altri problemi legali per l’ex presidente Trump. Il Dipartimento di Giustizia st… -