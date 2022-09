Guerra in Ucraina, le forze di Kiev sono al confine con la Russia (Di lunedì 12 settembre 2022) L’avanzata Ucraina procede a ritmo serrato. Le forze armate di Kiev avanzano verso Sud per liberare i territori assediati dai russi. sono arrivate a Hoptivka, un valico di frontiera sul confine ucraino-russo, nel distretto di Dergaci, nella regione di Kharkiv. A riferirlo è stato il 130/mo battaglione dell’esercito ucraino. Ieri Kupiansk, Balakliya, e soprattutto Izyum, città strategiche della regione di Kharkiv, sono tornate in mani ucraine. Kiev, a duecento giorni dall’inizio della Guerra in Ucraina, ha riconquistato oltre 3.000 chilometri quadrati di territorio dalle forze russe. Guerra in Ucraina, Usa: Mosca tenta di distruggere le infrastrutture civili critiche “L’apparente ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 12 settembre 2022) L’avanzataprocede a ritmo serrato. Learmate diavanzano verso Sud per liberare i territori assediati dai russi.arrivate a Hoptivka, un valico di frontiera sulucraino-russo, nel distretto di Dergaci, nella regione di Kharkiv. A riferirlo è stato il 130/mo battaglione dell’esercito ucraino. Ieri Kupiansk, Balakliya, e soprattutto Izyum, città strategiche della regione di Kharkiv,tornate in mani ucraine., a duecento giorni dall’inizio dellain, ha riconquistato oltre 3.000 chilometri quadrati di territorio dallerusse.in, Usa: Mosca tenta di distruggere le infrastrutture civili critiche “L’apparente ...

