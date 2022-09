Glasgow-Napoli, tre assenti: Lozano, Osimhen e Demme (Di lunedì 12 settembre 2022) Corriere dello Sport – . Spalletti prepara il match con il Glasgow e dovrà fare ancora a meno di … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 12 settembre 2022) Corriere dello Sport – . Spalletti prepara il match con ile dovrà fare ancora a meno di … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

sscnapoli : ?? #RangersNapoli biglietti in vendita da domani alle 15:00. Le modalità di acquisto dei tagliandi ?? - Lucavad72 : RT @NapoliToday: #NotizieSSCNapoli #Calcio Settore ospiti chiuso a Glasgow: 'Non è accettabile, i tifosi del Napoli hanno già acquistato vo… - sscalcionapoli1 : Gazzetta – Il Napoli rimborserà i biglietti dei tifosi per Glasgow, al ritorno niente scozzesi… - NapoliToday : #NotizieSSCNapoli #Calcio Settore ospiti chiuso a Glasgow: 'Non è accettabile, i tifosi del Napoli hanno già acquis… - Ste_1888 : RT @chiatl13: Qual è il motivo di ordine pubblico per non fare andare,Mercoledì 14,i tifosi del Napoli a Glasgow quando la bara della Regin… -