Fabrizio Corona attacca Ilary Blasi | “Caduta la sua maschera | voleva dare a me lezioni di moralità” E su Totti | “Intervista penosa”

(Di lunedì 12 settembre 2022) “Sono uscito dal mondo del gossip fondamentalmente perché mi annoiava. Almeno fino a questa mattina quando ho aperto le pagine del Corriere, giusto il tempo di farmi quattro risate leggendo questa(spero improvvisata)“, esordisce cosìsui social riferendosi alla discussarilasciata da Francesco: “Il mio telefono sta letteralmente bollendo, così ho deciso che questa volta una dichiarazione la rilascerò anch’io. Non fosse altro perché mi piace l’idea di puntualizzare alcuni punti lasciati in sospeso quando sono stato letteralmente cacciato fuori da una trasmissione televisiva condotta da una colsta di Rolex. Come si dice in questi casi ‘nun rosicate'”, ha aggiunto citando il famoso diverbio avuto in diretta con ...

