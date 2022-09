Elezioni | mancano due settimane E si vota solo il 25 settembre

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 12 settembre 2022) Bergamo.dueprecise alla chiamata elettorale per L’Italia. Il nostro Paese, per la prima volta nella storia della Repubblica, ha scelto, dopo la caduta del Governo d’emergenza a marca Draghi, dire nel mese di, con una campagna elettorale corta, cortissima, e intensa che vede in campo, proprio in questi giorni, tutti i candidati bergamaschi impegnati a raccontare i programmi elettorali dei loro partiti in città e in provincia. Candidati che, divisi tra gazebi, incontri in piazza, appuntamenti di rappresentanza e feste di paese, hanno scelto, mai come questa volta, di stare in mezzo alla gente per tornare a dare un senso ad un voto, di diritto e di civiltà, che determinerà le sorti nella nostra nazione per i prossimi 5 anni. Si voterà in un’unica giornata, quella del 25 ...