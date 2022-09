Criscito | «In Canada mi trovo bene | ma Genova e il Genoa mi mancano Anche i miei figli hanno nostalgia»

(Di lunedì 12 settembre 2022) Il Secolo XIX intervista Domenico, compagno di squadra di Lorenzo Insigne e Federico Bernardeschi al Toronto. Dice di sentiredi. «Qui mi, l’esperienza in Mls è molto interessante mae ilmi. Etanta». Si è pentito della scelta che ha fatto? «No, avevo il contratto e potevo fare la guerra ma non avrebbe avuto senso. Al Grifone voglio, fa parte della mia vita. Abbiamo deciso di comune accordo che sarei andato a fare quest’ultimo anno ine poi sarei tornato in rossoblù in una nuova veste». Dice che gli piacerebbe diventare allenatore ...

GPatagonico : Nissoli (FI): A Toronto con i quattro calciatori italiani che giocano in Canada: Insigne, Bernardeschi, Criscito e… -

TORONTO () - " Insigne sta affrontando un problema familiare e oggi (sabato, ndr) non si allenerà". ... in questi giorni, sarebbe rimasto il suo amico e compagno di squadra, anche lui ...TORONTO () - Lorenzo Insigne , sempre più stella del Toronto FC insieme a Bernardeschi, rischia di ...è mancato anche all'allenamento di giovedì e il suo amico e compagno di squadra, ...L’ex difensore rossoblù è in Canada nella stessa squadra di Bernardeschi e Insigne: «Mancati i playoff, ci rifaremo Vorrei tornare ma non da giocatore, mi piacerebbe allenare le giovanili. La Serie B ...TORONTO (CANADA) - "Insigne sta affrontando un problema familiare e oggi (sabato, ndr) non si allenerà". È quanto fa sapere TFC Talk, rivelando problemi personali dell'ex capitano del Napoli, a questo ...