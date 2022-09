Conte “Non capisco l'accanimento del Governo contro il superbonus” (Di lunedì 12 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Non mi chiedete perchè questo Governo si sia dimostrato fortemente ostile nei confronti di una misura che è stata un volano per l'economia e per la crescita, soprattutto in momenti di difficoltà. Adesso è sicuramente la misura che consente al settore delle costruzioni di tenere a galla tutto il sistema Italia. Perchè accanirsi contro il superbonus?”. Lo ha detto Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, in un incontro organizzato dalla CNA.“Il Governo – ha aggiunto Conte – dovrebbe dare delle spiegazioni. Non dovrebbe essere il Movimento 5 Stelle a dare spiegazioni del perchè vuole introdurre una norma che sblocchi la circolazione dei crediti e giustificarsi di fronte a tutte le forze politiche”.Per Conte, dire che “il M5S ... Leggi su iltempo (Di lunedì 12 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Non mi chiedete perchè questosi sia dimostrato fortemente ostile nei confronti di una misura che è stata un volano per l'economia e per la crescita, soprattutto in momenti di difficoltà. Adesso è sicuramente la misura che consente al settore delle costruzioni di tenere a galla tutto il sistema Italia. Perchè accanirsiil?”. Lo ha detto Giuseppe, presidente del Movimento 5 Stelle, in un inorganizzato dalla CNA.“Il– ha aggiunto– dovrebbe dare delle spiegazioni. Non dovrebbe essere il Movimento 5 Stelle a dare spiegazioni del perchè vuole introdurre una norma che sblocchi la circolazione dei crediti e giustificarsi di fronte a tutte le forze politiche”.Per, dire che “il M5S ...

