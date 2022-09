C’è un’altra immagine e da qui Bonucci sembra in fuorigioco (è oltre Candreva) (Di lunedì 12 settembre 2022) Vi riportiamo la lettera ma soprattutto l’immagine fornita da un lettore al Napolista. L’immagine mostra che Candreva sarebbe oltre Bonucci, quindi nessun mezzo metro di differenza ma la gamba di Bonucci sarebbe in fuorigioco. È la posizione della Lega Calcio: si è tenuto conto di Candreva anche se non era nelle immagini. Salve, vi passo quest’immagine: https://ibb.co/mCfZv85 Ci sono alcuni video in rete di spettatori posizionati perfettamente al lato della bandierina, in particolare il mio fermo immagine è preso da questo video che mi sembra il migliore: https://www.youtube.com/watch?v=4oxixbQLADI Non entro nel merito se il fuorigioco di Bonucci sia veramente ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 12 settembre 2022) Vi riportiamo la lettera ma soprattutto l’fornita da un lettore al Napolista. L’mostra chesarebbe, quindi nessun mezzo metro di differenza ma la gamba disarebbe in. È la posizione della Lega Calcio: si è tenuto conto dianche se non era nelle immagini. Salve, vi passo quest’: https://ibb.co/mCfZv85 Ci sono alcuni video in rete di spettatori posizionati perfettamente al lato della bandierina, in particolare il mio fermoè preso da questo video che miil migliore: https://www.youtube.com/watch?v=4oxixbQLADI Non entro nel merito se ildisia veramente ...

elio_vito : C’è una sola spiegazione possibile, il multiverso. Sono giunti nella nostra dimensione un altro Berlusconi, filo at… - sandrogozi : In #Europa c’è chi sta con #Macron e chi come te sta con #Hidalgo e con #Melenchon C’è chi fa riforme serie e crea… - DavidPuente : 3/ Si tratta di un fotomontaggio. La foto originale circola dal 2016, come possiamo notare da questo sito russo. La… - SetheshEyethen : @dordule Ho letto le giustificazioni che dà a sto tik tok “vecchio” e sono un’altra riprova, se mai ce ne fosse bis… - Boi34521 : @simone_maiden @sardu95 @loca_acm Uno di queste è maignan che salta per prendere la palla con un cerchio addosso? U… -