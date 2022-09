Campobasso, segregata in casa per 22 anni: liberata dai Carabinieri (Di lunedì 12 settembre 2022) (Adnkronos) – Per oltre 22 anni ha vissuto segregata in casa, rinchiusa in una stanza al freddo e vessata quotidianamente dal fratello e dalla cognata. Vittima, una 67enne di Bojano, in provincia di Campobasso, liberata dai Carabinieri e ora collocata in una struttura protetta e sottoposta alle cure del caso. Il tutto ha inizio nel lontano 1995 quando la 67enne, allora giovanissima, rimane vedova e per non vivere il dolore in solitudine, accoglie l’invito del fratello che decide di ospitarla e metterle a disposizione quella che era la stanza degli anziani genitori.Trascorsi tranquillamente i primi anni di convivenza, dopo poco viene costretta a spostarsi in una stanza ricavata di fianco alla legnaia, priva di qualsivoglia forma di riscaldamento. La porta ... Leggi su italiasera (Di lunedì 12 settembre 2022) (Adnkronos) – Per oltre 22ha vissutoin, rinchiusa in una stanza al freddo e vessata quotidianamente dal fratello e dalla cognata. Vittima, una 67enne di Bojano, in provincia didaie ora collocata in una struttura protetta e sottoposta alle cure del caso. Il tutto ha inizio nel lontano 1995 quando la 67enne, allora giovanissima, rimane vedova e per non vivere il dolore in solitudine, accoglie l’invito del fratello che decide di ospitarla e metterle a disposizione quella che era la stanza degli anziani genitori.Trascorsi tranquillamente i primidi convivenza, dopo poco viene costretta a spostarsi in una stanza ricavata di fianco alla legnaia, priva di qualsivoglia forma di riscaldamento. La porta ...

