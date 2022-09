pisto_gol : A Firenze, a Milano, a Torino: ogni volta che vedo e sento in uno stadio cori di discriminazione razziale mi chiedo… - solopallone : Calcio: Torino; Juric guarito, è tornato ad allenare - susydigennaro : RT @napolimagazine: SKY - Torino, Juric torna ad allenare dopo la polmonite - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Torino, Juric torna ad allenare dopo la polmonite - glooit : Calcio: Torino; Juric guarito, è tornato ad allenare leggi su Gloo -

Ivan Juric è guarito dalla polmonite ed è tornato al Filadelfia. Il tecnico delha ripreso la regolare attività, dopo essere stato costretto a saltare le sfide contro Lecce e Inter. Oggi si è rivisto al quartier generale granata e ha diretto la sessione di allenamento. . ...... come tanti giocatori non titolari che ci daranno un grande contributo - ha proseguito Inzaghi - Correa Molti non hanno dato giudizi positivi sul suo ingresso contro il, invece mi è piaciuto ...(ANSA) - TORINO, 12 SET - Ivan Juric è guarito dalla polmonite ed è tornato al Filadelfia. Il tecnico del Torino ha ripreso la regolare attività, dopo essere stato costretto a saltare le sfide ...Il tecnico dell'Inter presenta la sfida al Viktoria Plzen 'Sappiamo cosa fare' PLZEN (REPUBBLICA CECA) (ITALPRESS) - 'Domani sarà una partita ...