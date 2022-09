Calcio: Inzaghi, 'Onana o Handanovic? Ho deciso ma lo dirò domani' (Di lunedì 12 settembre 2022) Plzen, 12 set. - (Adnkronos) - domani in porta Onana o Handanovic? "Per quanto riguarda il portiere ho deciso ma in questo momento non mi va di dirlo, non lo sanno ancora i giocatori perché abbiamo avuto solo un allenamento. Stamattina abbiamo potuto lavorare al video, poco sul campo. Domattina avremo la riunione tecnica e per primo è giusto che lo sappiano loro". Così l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Viktoria Plzen. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 settembre 2022) Plzen, 12 set. - (Adnkronos) -in porta? "Per quanto riguarda il portiere homa in questo momento non mi va di dirlo, non lo sanno ancora i giocatori perché abbiamo avuto solo un allenamento. Stamattina abbiamo potuto lavorare al video, poco sul campo. Domattina avremo la riunione tecnica e per primo è giusto che lo sappiano loro". Così l'allenatore dell'Inter Simonein conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Viktoria Plzen.

