**Calcio: Aia, 'Var non disponeva immagini di Candreva che tiene in gioco Bonucci'** (Di lunedì 12 settembre 2022) Roma, 12 set. - (Adnkronos) - Gli arbitri addetti al Var per il posticipo del sesto turno di Serie A tra Juventus e Salernitana non avevano a disposizione l'immagine dalla quale si evince che Candreva tiene in gioco Bonucci sul gol del 3-2 di Milik, poi annullato. Lo rendo noto l'Aia in un comunicato. "L'organo tecnico della Can ha visionato le immagini messe a disposizione del Var e dell'Avar per la gara in oggetto non riscontrando alcuna corrispondenza con il video in questione. L'organo tecnico della Can ha anche chiesto espressamente alla società che fornisce il servizio tecnologico per la Var se la camera in questione, definita tattica, fosse a disposizione degli addetti al Var per la gara disputata allo Juventus Stadium. La risposta che veniva fornita è che la camera non era a disposizione del Var ...

