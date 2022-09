Bianchi agli studenti: “Nel momento difficile che siamo vivendo, teniamoci tutti per mano” (Di lunedì 12 settembre 2022) "Ragazzi, la scuola è il momento in cui si cresce insieme. Nella vita diventerete grandi ma vi ricorderete sempre il vostro compagno, la prof e quella volta che siamo andati in gita e ci eravamo persi". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 12 settembre 2022) "Ragazzi, la scuola è ilin cui si cresce insieme. Nella vita diventerete grandi ma vi ricorderete sempre il vostro compagno, la prof e quella volta cheandati in gita e ci eravamo persi". L'articolo .

orizzontescuola : Bianchi agli studenti: “Nel momento difficile che siamo vivendo, teniamoci tutti per mano” - tsubakiis : C’è anche il rischio che il seguito di captain marvel non si avrà perché l’attrice non è molto fiduciosa a causa di… - dasar : RT @andreafacchini1: Dovrebbe bastare questa immagine per chiudere per sempre la bocca agli Orsini o Rizzo o Salvini o Bianchi o Capuozzo.… - andreafacchini1 : Dovrebbe bastare questa immagine per chiudere per sempre la bocca agli Orsini o Rizzo o Salvini o Bianchi o Capuozz… - laprossimameta : @MarcoRizzoPC Dopo l'umiliazione che gli ucraini stanno infliggendo agli invasori russi avete deciso meno collabora… -