Biagio D'Anelli lancia un gossip piccante sul cast del Grande Fratello VIP 7 (Di lunedì 12 settembre 2022) Biagio D'Anelli nella giornata di oggi ha lanciato un super gossip sul cast del Grande Fratello Vip 7. I fan del reality show Mediaset hanno conosciuto l'opinionista durante l'ultima edizione del programma. Entrato in corsa all'interno della casa si è legato subito a Miriana Trevisan. Grandi promesse d'amore però che si sono sciolte come neve al sole appena lei è uscita dal reality, nemmeno il tempo di un caffè. Biagio D'Anelli lancia un super gossip sul cast del GF VIP 7: "Notte di passione con un calciatore" L'ex fidanzato di Miriana Trevisan è intervenuto su Instagram per raccontare un gossip che coinvolge una persona in odor di GF VIP 7. Stando alle sue parole ...

Vera Gemma, 'mai all'altezza di mio padre Giuliano'/ 'Mi dicevano fai schifo, muori' Vera Gemma e Jeda si sono lasciati/ La conferma ufficiale di Biagio D'Anelli Vera Gemma, 'mio padre un mito'. Le scrissero 'devi morire, fai schifo' Vera Gemma dedica molte altre parole al ricordo ... 'Concorrente GF Vip 7 ritirata dopo notte di passione con calciatore'/ Il retroscena In attesa di scoprire i nomi ufficiali di tutti i concorrenti, Biagio D'Anelli, opinionista e concorrente della sesta edizione in cui ha creato dinamiche per il flirt con Miriana Trevisan, finito ...