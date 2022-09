Artmarket.com presenta il rapporto del primo semestre 2022 di Artprice: il mercato dell'arte torna a crescere fortemente in Occidente (Di lunedì 12 settembre 2022) PARIGI, 12 settembre 2022 /PRNewswire/



Il fatturato globale delle vendite all'asta di opere d'arte è aumentato dell'8,8% nel primo semestre del 2022, nonostante un'altra ondata di Covid-19 in Cina. Artprice ha contato un numero record di transazioni d'asta in tutto il mondo e osserva un crescente entusiasmo per le opere di artisti della seconda metà del XX secolo e dell'inizio del XXI secolo, i cui prezzi sono altamente volatili. Quattro indicatori dello stato di salute dell'attività globale delle aste d'arte nel 1° semestre 2022 Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1891851/Artmarket Fine Art ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 settembre 2022) PARIGI, 12 settembre/PRNewswire/Il fatturato globalee vendite all'asta di opere d'è aumentato'8,8% neldel, nonostante un'altra ondata di Covid-19 in Cina.ha contato un numero record di transazioni d'asta in tutto il mondo e osserva un crescente entusiasmo per le opere di artistia seconda metà del XX secolo e'inizio del XXI secolo, i cui prezzi sono altamente volatili. Quattro indicatorio stato di salute'attività globalee aste d'nel 1°Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1891851/Fine Art ...

lifestyleblogit : - artpricedotcom : Artwork for sale on #ARTPRICE #ArtMarket Giancarlo TARASKI BAGNI MILANO(2022) - artmarketdotcom : Artwork for sale on #ARTPRICE #ArtMarket Giancarlo TARASKI BAGNI MILANO(2022) - artpricedotcom : Artwork for sale on #ARTPRICE #ArtMarket Sandro MARTINI Pagina 80 - L'Albero del fuoco - artmarketdotcom : Artwork for sale on #ARTPRICE #ArtMarket Sandro MARTINI Pagina 80 - L'Albero del fuoco -

Artmarket.com: l'indice Artprice 100© in rialzo del 36% nel 2021 Secondo thierry Ehrmann, presidente e fondatore di Artmarket.com: 'Siamo molto orgogliosi di avere da 25 anni, con Artprice, un ruolo di primo piano nel processo di democratizzazione del mercato dell'... Artmarket.com: the Artprice 100© index up +36% in 2021 Thierry Ehrmann, CEO, and Founder of Artmarket.com: "We are very proud to have played a leading role for 25 years, with Artprice, in the process of democratizing the art market. Restricted to an ... Adnkronos Secondo thierry Ehrmann, presidente e fondatore di: 'Siamo molto orgogliosi di avere da 25 anni, con Artprice, un ruolo di primo piano nel processo di democratizzazione del mercato dell'...Thierry Ehrmann, CEO, and Founder of: "We are very proud to have played a leading role for 25 years, with Artprice, in the process of democratizing the art market. Restricted to an ... Artmarket.com: L'arte entra nel Metaverso